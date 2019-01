Auch im zweiten Testspiel der Wintervorbereitung musste der Karlsruher SC eine Niederlage hinnehmen. Gegen Feyenoord Rotterdam hieß es am Ende 2:4 (2:3).

Die Badener erwischten einen denkbar schlechten Start und lagen bereits nach zehn Minuten mit 0:2 zurück. Für die Niederländer hatten Robin van Persie (8. Spielminute) und kurz darauf Luis Sinisterra (9.) getroffen.

Doch davon zeigte sich der KSC unbeeindruckt, Marvin Pourie traf in der 17. Spielminute nach Vorarbeit von Marc Lorenz zum 1:2 Anschluss. Der Treffer gab den Karlsruher mehr Selbstvertrauen - und trotzdem musste die Truppe von Cheftrainer Alois Schwartz einen weiteren Treffer schlucken. Wieder war es van Persie, der Torwart Benjamin Uphoff überwinden konnte (24.).

Fink scheitert am Pfosten - Feyenoord erhöht per Strafstoß

In der Folge gab Feyenoord den Ton an, konnte dies aber nicht nutzen. Stattdessen schlug kurz vor der Pause nochmals der KSC zu. Burak Camoglu bekam den Ball hoch in den Sechzehner serviert und schob ohne zu zögern zum 2:3 ein (43.).

Nach dem Seitenwechsel dann fast der Ausgleich, Anton Fink scheiterte am Pfosten (48.). Stattdessen der vierte Treffer für Rotterdam, nachdem Mo El Hankouri einen Elfmeter verwandelte. Der Schütze war zuvor von Manuel Stiefler ungeschickt im Strafraum zu Fall gebracht worden (52.).

In der Folge hatten die Holländer das Geschehen im Griff. Der KSC agierte zwar engagiert, im Spiel nach vorne fehlte aber etwas die Durchschlagskraft.

Der KSC befindet sich vom 9. bis 16. Januar im Winter-Trainingslager in Marbella/Spanien und bereitet sich dort auf die verbleibenden 18 Rückrunden-Duelle vor. Ebenfalls wurden drei Testspiele für diesen Zeitraum vereinbart: Am 11. Januar gegen Zweitligist 1. FC Magdeburg, am 12. Januar gegen Feyenoord Rotterdam und am 15. Januar gegen den FC Winterthur. Nach der Rückkehr gibt es einen weiteren Test am 19. Januar im heimischen Wildparkstadion (Anpfiff 14 Uhr) gegen Jeunesse Esch aus Luxemburg. Das erste Ligaspiel 2019 findet am 27. Januar beim FSV Zwickau statt.