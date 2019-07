vor 9 Stunden Karlsruhe Wiedergutmachung für die vergangene Saison: Der Karlsruher SC startet bei Wehen Wiesbaden in die neue Runde

Am Sonntag startet der KSC mit einem Auswärtsspiel bei Wehen Wiesbaden in die neue Saison. So gab es diese Partie noch nie: Der Karlsruher Sport Club spielte in der 2. Bundesliga noch nie gegen die Hessen. Die Auftaktpartie am Sonntag ist in dieser Konstellation neu für die Badener.