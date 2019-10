Zum Schluss trennten die beiden Kandidaten keine 3 Prozent, doch Ingo Wellenreuther geht als Sieger aus der Präsidentenwahl an diesem Samstag in der Schwarzwaldhalle hervor. Große Freude beim KSC-Präsidenten, der nun drei weitere Jahre von den Mitgliedern ins Amt gewählt wurde.

Herr Wellenreuther, das war ein knapper Ausgang, wie zufrieden sind Sie jetzt?

Ich bin sehr glücklich, dass das Vertrauen der Mitglieder da ist. Es war ein knappes Ergebnis, aber so sind Wahlen. Aber ich freue mich über das Vertrauen der Mitglieder und das ich weitere drei Jahre an der Spitze des traditionsreichen KSC stehen darf. Wir haben den KSC in den letzten neun Jahren durch schwere Zeiten geführt und jetzt werden wir weitere drei Jahre nur für die Interessen des KSC – und zwar ausschließlich für die Interessen des KSC – kämpfen und die Aufgaben, die wir vor uns haben, wie Stadionbau oder Ausgliederung, angehen und zu einem guten Endergebnis führen.

Wie gehen Sie damit um, dass es so knapp war?

Wahlen sind immer knapp, das ist oft so. Es sind natürlich einige Dinge in den letzten Wochen passiert, die unschön waren, aber da will ich im Detail jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber ich glaube, es hat sich durchgesetzt, dass die Leute anerkannt haben, was das Präsidium und auch von mir persönlich in den letzten Jahren geleistet hat. Und das ich für den KSC brenne und ein blau-weißes Herz habe, aus Karlsruhe komme und dem KSC lange verbunden bin – ich denke, das war entscheidend, dass die Leute mir zutrauen, die schwierigen Aufgaben, die der Verein vor der Brust hat, auch gut im Team mit meinen Vize-Präsidenten lösen kann.

Was sagen Sie dazu, dass Martin Müller meint, 'ihr bekommt mich nicht los', und das er sich vorstellen könnte, irgendwann nochmal gegen Sie anzutreten?

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Müller nach verlorener Wahl zum KSC-Präsidenten: "Klar bin ich traurig, denn ich wollte etwas beim Verein bewirken"

Wie gesagt, Demokratie heißt Wahlen und jeder darf immer antreten – und was in drei Jahren ist, dass werden wir dann sehen. Wir freuen uns jedenfalls, wenn Unternehmen den KSC unterstützen und deswegen begrüße ich es sehr, dass das Unternehmen auch an der Stange bleibt. Ich freue mich aber jetzt erstmal über meine Wiederwahl.

Mehr zum Thema:

Wellenreuther bleibt weiterhin im Amt: Das hat der Präsident für den KSC bisher erreicht

KSC Mitgliederversammlung 2019 I Alle Bilder