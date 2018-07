Jetzt ist es offiziell: Der Karlsruher SC hat Christoph Kobald unter Vertrag genommen. Der österreichische Innenverteidiger unterzeichnete bei der Wildpark-Truppe einen bis zum 30. Juni 2021 datierten Vertrag.

"Christoph ist ein junger, hoch talentierter Innenverteidiger und bringt eine Menge Entwicklungspotential mit", erklärte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer in einer Mitteilung des Vereins. "Dazu hat er in Österreich bereits einiges an Zweitligaerfahrung gesammelt.“"

Der 20-Jährige absolvierte bisher 45 Partien in der zweiten österreichischen Liga und drei Begegnungen im ÖFB-Cup. Vor wenigen Wochen stand er mit dem SC Wiener Neustadt in der Relegation zum Aufstieg in die österreichische Bundesliga.

Kobald: "Kann kaum erwarten, dass es jetzt losgeht"

"Ich bin den Verantwortlichen sehr für das Vertrauen dankbar und freue mich riesig, dass es geklappt hat", äußerte sich Kobald nach der Vertragsunterzeichnung. "Ich bin voller Motivation und kann kaum erwarten, dass es jetzt losgeht."

Kobald trainiert am heutigen Dienstag im Trainingslager in Waidring bereits erstmals mit der Mannschaft.