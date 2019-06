Zur Verbesserung der Infrastruktur im Wildpark möchte der Karlsruher SC eine Fan-Anleihe von 2,5 Millionen Euro ausgeben. Ab 100 Euro sind die Papiere erhältlich - die Aktion beginnt ab dem heutigen Mittwoch. Dann können Mitglieder und Fans ihren Verein finanziell unterstützen.

Mit der Anlange soll ein Beitrag zur Finanzierung des Projekts Vision Wildpark geleistet werden. Ziel der Vision ist es, in den kommenden Jahren das Trainingsgelände im Wildpark zu modernisieren und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. Mit der Crowdfinanzierung beteiligt der KSC seine Fans direkt an diesem Erfolg: Ab einem Beitrag von 100 Euro können Fans in den Verein investieren und profitieren von 6 Prozent Zinsen pro Jahr, wie der Verein in einer Pressemeldung bekannt gibt.

Heute um 18.30 Uhr fällt für Mitglieder der Startschuss über ksc.de/wildparkzins. Diese erhalten ein Vorkaufsrecht für die erste Million für 24 Stunden. Im Anschluss ist die Finanzierung dann ab Donnerstag um 18.30 Uhr für alle interessierten Anleger möglich, die vom Erfolg des KSC profitieren möchten. Dabei geht es insgesamt um die Summe von 2,5 Millionen Euro.

"Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Vereins wählen wir mit der KSC-Fananlage den Weg einer öffentlichen Finanzierung. Fans können so schnell und einfach in den Karlsruher SC investieren. Damit möchten wir uns bei unseren Fans bedanken, das Heimatgefühl stärken und die Anleger an unserem sportlichen Erfolg beteiligen", wird Michael Becker, Geschäftsführer des KSC, in der Pressemitteilung zitiert.