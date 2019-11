vor 17 Stunden Stuttgart Stadionallianzen sollen Spiele sicherer machen: Baden-Württemberg spart beim Fußball 20 Prozent der Polizei

Die Polizei in Baden-Württemberg kommt bei Fußballspielen in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga mit 20 Prozent weniger Kräften aus als noch vor drei Jahren. Kamen in der Saison 2016/2017 noch 29.126 Polizisten rund um die Stadien zum Einsatz, waren es in der vergangenen Spielzeit nur noch 23.318. Das geht aus Zahlen des Innenministeriums Baden-Württembergs hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.