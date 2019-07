28.06.2019 10:47 Caro Reisenauer Frankfurt/Karlsruhe Spielplan ist da! KSC startet sonntags mit Auswärtsspiel bei Mitaufsteiger Wehen Wiesbaden in die neue Saison

Der Saisonstart rückt immer näher. Knapp einen Monat vor dem ersten Pflichtspiel in der 2. Fußball-Bundesliga wurden nun auch die Spielpläne veröffentlicht. Der Karlsruher SC startet am Sonntag, 28. Juli, mit einem Auswärtsduell beim SV Wehen Wiesbaden, das erste Heimspiel ist am Samstag, 3. August, gegen Dynamo Dresden.