Der Deutsche Fußball-Bund hat die Spieltage 25 bis 31 festgesetzt. Auch das ausgefallene Spiel des Karlsruher SC gegen den VfL Osnabrück ist nun terminiert.

Der DFB hat kurz vor Weihnachten die Spieltage 25 bis 31 terminiert. Das berichtet der KSC auf seiner Internetseite. Unter anderem muss der KSC am Freitagabend in Lotte antreten. In der englischen Woche geht es am Mittwoch unter heimischem Flutlicht gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Die abgesagte Partie beim VfL Osnabrück wird indes am 14.02.2018 um 19 Uhr nachgeholt.

Länger fest stehen bereits die erstem vier Spieltage im neuen Jahr. So beginnt das neue Fußballjahr am Samstag, 20. Januar, 14 Uhr mit einem Heimspiel gegen Unterhaching. Am Samstag, 27. Januar, 14 Uhr, geht es dann im Wildpark gegen Werder Bremen II. Das erste Auswärtsspiel in 2018 steht dann am Freitag, 2. Februar, 19 Uhr gegen Wehen Wiesbaden an. Bevor das Spiel gegen Osnabrück nachgeholt wird, muss der KSC in Karlsruhe gegen Fortuna Köln antreten (Samstag, 10. Februar, 14 Uhr)

Alle neuen Termine im Überblick: