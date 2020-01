vor 3 Stunden Karlsruhe Soll das Mittelfeld stabilisieren: KSC leiht Jerome Gondorf aus Freiburg

Der KSC leiht den gebütigen Karlsruher Jerome Gondorf vom SC Freiburg für ein halbes Jahr aus. Das gibt der KSC in einer Pressemitteilung bekannt. Der 31-Jährige streifte sich bereits in der Jugend das Blau-Weiße Trikot über. Bei den Breisgauern kam der gebürtige Karlsruher in der laufenden Saison kaum zum Einsatz.