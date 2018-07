Die Vorbereitung ist für die kommende Spielzeit in vollem Gange, auf dem Transfermarkt geht es heiß her und seit Donnerstag ist auch der Spielplan für die neue Saison draußen. Im Bereich Marketing und Merchandise hat sich zu Monatsbeginn einiges getan. An den Eingängen rund um das Wildparkstadion soll es für Fans künftig schneller und einfacher gehen.

In drei Wochen beginnt für den Karlsruher SC die neue Saison, eine Woche später kommt der FSV Zwickau in den Wildpark. Dann wird auch das neue Einlass-System zum Einsatz kommen. An den Toren zum Wildparkstadion wurde in den letzten Tagen nämlich fleißig gewerkelt, denn zur neuen Saison soll durch ein neues System der Einlass deutlich schneller und einfacher abgewickelt werden.

Das neue, mobile Drehkreuz-System wurde an allen Eingängen rund ums Wildparkstadion installiert und Ende der Woche abgeschlossen. Bisher mussten die Tickets händisch eingescannt werden, durch das neue System soll kräftig Zeit gespart werden. Jeder Besucher soll mit seinem Handy die Möglichkeit haben, das Ticket selbst scannen zu können.

Ein neues Einlass-System und das, wo doch der Stadionneubau in Planung ist. Was im ersten Augenblick nach Zeitverschwendung klingt, spart dem KSC am Ende sogar Geld. Die Drehkreuze seien mobile Installationen und auch für das neue Stadion kompatibel und auch mit Hinblick auf den Stadionneubau angeschafft worden, so der Verein gegenüber ka-news. Außerdem sind die Drehkreuze vorerst gemietet. "Da keine Ordner mehr an den Eingängen zum Scannen notwendig sind, wird neben den Serviceverbesserungen sogar gespart", schreibt der KSC auf Twitter.

Das neue Einlass-System ist eine Änderung, die mit dem 1. Juli im Geschäftsbereich Marketing, Vertrieb & Digitalisierung einher gegangen ist, wie Michael Becker gegenüber ka-news bestätigt. Becker ist Leiter des Bereichs in den seit der Neustrukturierung der Geschäftsstelle auch die Bereiche Merchendising, Sponsoring, Mitglieder und Ticketing fallen.