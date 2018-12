15.12.2018 18:51 Karlsruhe Raus in den Wildpark zum Spitzenreiter: Mit ka-news und EnBW zum KSC gegen Eintracht Braunschweig

Der Karlsruher SC ist Herbstmeister - aber noch nicht in der Winterpause. Ein Heimspiel steht noch an - am Samstag, 22. Dezember, gegen Eintracht Braunschweig. Für diese Partie haben ka-news und EnBW wieder ein Gewinnpaket geschnürt und verlosen gemeinsam den besten Platz im Stadion!