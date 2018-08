vor 4 Stunden Karlsruhe Noch ein Neuzugang für den KSC: Alexander Groiß wechselt in den Wildpark

In wenigen Tagen schließt das Zeitfenster für Transfers in der 3. Liga. Und da hat sich der Karlsruher SC noch einen Neuzugang geschnappt: Alexander Groiß wechselt vom VfB Stuttgart II in den Wildpark. Der 20-Jährige hat einen Vertrag bis 2021 unterschrieben.