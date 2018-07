Die Zusammenarbeit des Karlsruher SC und Trainer Alois Schwartz geht weiter. Am Mittwochmittag wurde bekannt, dass der Verein das Arbeitspapier mit dem Cheftrainer verlängert hat. Auch Co-Trainer Dimitros Moutas erhält ein neues Arbeitspapier.

Auf der Pressekonferenz verkündete KSC-Präsident Ingo Wellenreuther die Vertragsverlängerung des Trainerduos bis 2020. "Wir haben den Vertrag mit Alois Schwartz und Co-Trainer Dimitrios Moutas um ein weiteres Jahr verlängert."

Schwartz wurde Ende August Nachfolger des entlassen Marc-Patrick Meister. Unter seiner Leitung fand die Mannschaft zurück in die Erfolgsspur, blieb 20 Spiele am Stück ungeschlagen und schaffte es so noch in die Aufstiegs-Relegation.