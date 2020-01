Seit 2017 ist der gebürtige Bruchsaler beim Karlsruher SC unter Vertrag, im Sommer würde eben dieser auslaufen. Nun hat Marvin Wanitzek seinen Kontrakt verlängert und will dem KSC noch weitere vier Jahre treu bleiben.

Neues Jahr - neuer Vertrag. Für Marvin Wanitzek fängt das 2020 wohl gut an. Wie der Karlsruher SC in einer Pressemeldung mitteilt, hat Mittelfeldmann Wanitzek seinen Vertrag bis 2024 verlängert - "langfristig und ligaunabhängig", heißt es.

"Das ist ein sehr starkes Signal von Marvin, sich so zum KSC zu bekennen. Er hat sich in den letzten zweieinhalb Jahren zu einem unverzichtbaren Spieler für uns entwickelt. Wir freuen uns sehr darüber, ihn auch die kommenden Jahre im Wildpark spielen zu sehen", so Sportdirektor Oliver Kreuzer in der Pressemitteilung aus dem Wildpark.

Der gebürtige Bruchsaler Wanitzek kam 2017 vom VfB II zum KSC, wo er die Mannschaft schon als Jugendlicher im Fanblock unterstützte. In bisher 104 Partien für die Blau-Weißen erzielte er 16 Treffer und bereitete 24 Tore vor. In der laufenden Saison verzichtete Cheftrainer Alois Schwartz bislang keine einzige Spielminute auf den Mann im Mittelfeld.

"Vor drei Jahren bin ich hierher in meine Heimat zurückgekommen, umso mehr freut es mich jetzt, dass der Weg hier weitergeht. Seit ich beim KSC bin, ist alles sehr positiv für mich gelaufen und so will ich es auch weiterhin auf dem Platz zurückzahlen", erklärt Marvin Wanitzek nach der Vertragsverlängerung. Noch im November hatte der 26-Jährige Anfragen aus "allen möglichen Richtungen".

