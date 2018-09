06.09.2018 15:59 Ulm Nächster Testspielsieg: KSC schlägt auch Austria Lustenau

Der Karlsruher SC hat sein zweites Testspiel in der Länderspielpause erfolgreich gestaltet. Gegen den österreichischen Zweitligisten SC Austria Lustenau gab es am Donnerstagnachmittag in Neu-Ulm einen 3:0 (0:0)-Erfolg.