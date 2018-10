Der Karlsruher SC kann ein weiteres Eigengewächs langfristig an sich binden: U19-Stürmer Malik Batmaz hat im Wildpark einen Profivertrag bis 2021 unterschrieben.

Der 18-Jährige wechselte 2015 vom SV Sandhausen in die Nachwuchsabteilung des KSC, durchlief die U17- sowie U19-Mannschaften und spielt aktuell seine vierte Saison im Wildpark. Sein Pflichtspieldebüt bei den Profis feierte der gebürtige Brettener Mitte August in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Hannover 96, eine Woche später kam er gegen den 1. FC Kaiserslautern zu seinem ersten Ligaeinsatz.

"Ich freue mich sehr auf meine weitere Zukunft beim KSC. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen der Verantwortlichen, dass ich ab sofort fester Bestandteil der Profimannschaft bin", erklärte Malik Batmaz nach der Vertragsunterzeichnung in einer Pressemeldung des Vereins.

"Nach seinen tollen Leistungen in der U19 freut es uns jetzt sehr, dass Malik ab sofort fest zum Profikader gehört. In seinen bisherigen Einsätzen unter Alois Schwartz hat er sein herausragendes Talent bereits angedeutet. Ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft noch viel Freude an Malik haben werden", so KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer.

Der Spieler im Profil: