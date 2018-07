Bei den Herren nur drittklassig, doch die gute Nachwuchsarbeit kann Grund zur Hoffnung geben. Denn das Nachwuchsleistungszentrum des Karlsruher SC ist vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der Deutschen Fußball Liga (DFL) erneut mit der Höchstzahl von drei Sternen ausgezeichnet worden. Damit hat die Talentschmiede im Wildpark bei seiner insgesamt vierten Zertifizierung in Folge die maximal mögliche Auszeichnungsstufe erreicht.

Große Freude beim KSC: Die gute Nachwuchsarbeit unter den Augen von Ex-Bundesliga-Coach Edmund Becker trägt weiter Früchte. "Die Nachwuchsarbeit hier im Wildpark ist ein absoluter Markenkern unserer Arbeit. Unser aller Dank gilt Edmund Becker, dem Leiter unseres Nachwuchsleistungszentrums und Dietmar Blicker für die Leitung der Zertifizierung", wird Geschäftsführer Helmut Sandrock in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Darüber hinaus danke man allen Mitstreitern der beiden, die ihren Teil zur Zertifizierung beigetragen haben und hier in der täglichen Arbeit die Talente auf ihrem Weg in den Profifußball voranbringen. In der Begründung der Auszeichnung heißt es unter anderem: "Das Nachwuchsleistungszentrum des KSC erzielt ein sehr gutes Gesamtergebnis und erhält die Auszeichnung von drei Sternen. Insgesamt erfülle das NLZ obere Qualitätsanforderungen in der Zertifizierung!"

Drei Eigengewächse gehörten vergangene Saison zum Stamm

"Wir haben aus unserem Nachwuchs eine exzellente Durchlässigkeit nach oben in den Profibereich", äußerte sich KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer. In der letzten Saison standen mit Florent Muslija, Marcel Mehlem und Matthias Bader drei Eigengewächse als Stammspieler im Team. In diesem Jahr drängen mit Tim Kircher, Janis Hanek und Mario Schragl wieder drei Talente nach oben, die Teil des Profi-Kaders sind.

Seit der Saison 2007/08 wird die Zertifizierung in Deutschland durch externe Auditoren durchgeführt. Der Kriterienkatalog ist auf Basis des sogenannten PASS-Systems und zahlreichen Expertenbefragungen aufgebaut.

"Bedingungen nicht einfacher geworden!"

Auch NLZ-Leiter Edmund Becker ist über das Resultat glücklich: "Das Ergebnis freut uns enorm und ist darüber hinaus Belohnung und Ansporn für alle, die bei uns im Nachwuchsleistungszentrum tätig sind", freute sich der Ex-Profi. Man habe es trotz nicht einfacher gewordener Bedingungen wieder geschafft, dieses herausragende Ergebnis zu erzielen, so der Fußball-Lehrer, der 2007 mit den Profis den Aufstieg in die Bundesliga schaffte.