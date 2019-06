Dienstag, 2. Juli, bis Mittwoch, 10. Juli, in Waidring/ÖsterreichWie schon im vergangenen Jahr absolviert der KSC sein Sommer-Trainingslager im österreichischen Örtchen Waidring. Im Tiroler Land erwartet die Profis neben täglichen Trainingseinheiten ein Testspiel und ein kleines Turnier.

Turnier gegen den SV Werder Bremen und die WSG Wattens.

Sonntag, 7. Juli, im Trainingslager



Im Rahmen des Trainingslagers gibt es ein kleines Vorbereitungsturnier. Gegner sind Werder Bremen und die WSG Wattens, ein Klub aus Tirol, der in diesem Jahr den Aufstieg schaffte und in der kommenden Saison wieder in der höchsten österreichischen Spielklasse spielen wird.