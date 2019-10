26.10.2019 12:55 Karlsruhe Nach der Mitglieder-Entscheidung im Juni: KSC vollzieht Ausgliederung der Profimannschaft

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat die Ende Juni von den Mitgliedern beschlossene Ausgliederung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs aus dem e.V. vollzogen. Die neue GmbH & Co. KGaA wurde am Freitag vom Amtsgericht Mannheim eingetragen und ist ab sofort rückwirkend zum 1. Januar 2019 aktiv, teilten die Nordbadener am Samstag mit.