16.02.2020 14:55 Karlsruhe Nach Tritt an den Kopf: KSC-Profi Dirk Carlson mit Kopfwunde ins Krankenhaus - Gegenspieler entschuldigt sich

KSC-Außenverteidiger Dirk Carlson ist wegen einer Kopfwunde am Sonntag in ein Karlsruher Krankenhaus gebracht worden. Der luxemburgische Fußball-Nationalspieler war im Spiel gegen den VfL Osnabrück in der 33. Minute beim Stand von 0:0 auf einer Trage und mit Kopfverband vom Spielfeld gebracht worden.