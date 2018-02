In der Nacht zum Montag wurde im Wildpark des Karlsruher SC eingebrochen. Unbekannte verwüsteten das Gelände. Am Tag nach den Vorkommnissen verläuft der Alltag der Blau-Weißen aber wieder weitestgehend normal.

Der Alltag beim KSC geht nach den Einbrüchen in der Nacht zum Montag normal weiter. Darüber informiert KSC-Sprecher Jörg Bock im Gespräch mit ka-news.

Momentan sei man im Wildpark mit dem Aufräumarbeiten beschäftigt und gleichzeitig in Gesprächen mit der Versicherung. Mögliche Einschränkungen gebe es wegen den Vorfällen aber nicht. Eine weitere erfreuliche Nachricht: Das Training der Profimannschaft soll am heutigen Dienstag pünktlich um 14 Uhr beginnen.

Einbruch KSC Wildpark - Montag Alle Bilder

Und auch die Polizei ermittelt auf Nachfrage von ka-news seit Montag auf Hochtouren. Momentan gibt es allerdings keine ergänzenden Ergebnisse zu den Ermittlungen des Vortages.

Guten Morgen aus dem Wildpark! Alois Schwartz bitte seine Jungs heute um 14 Uhr auf den Trainingsplatz ? #nurderksc pic.twitter.com/6I9XPfMmk4 — Karlsruher SC e.V. (@KarlsruherSC) 20. Februar 2018

Spur der Verwüstung

In der Nacht auf Montag hatten bislang Unbekannte eine Spur der Verwüstung im Wildpark hinterlassen: Die Täter brachen zunächst in die KSC-Gaststätte ein, ehe diese im Nachwuchsleistungszentrum Möbel und Inventar beschädigten. Zu guter Letzt verschafften sich die Unbekannten Zugang zu Talentteam-Bussen, welche im weiteren Verlauf ebenfalls erheblich beschädigten.

Die Vorfälle beim KSC stehen möglicherweise in Zusammenhang mit weiteren Einsätzen der Karlsruher Polizei in der Nacht zum Montag. So wurde unter anderem auch am Tollhaus eine Hintertür eingeschlagen und ein Auto beim Messplatz am Ostring beschädigt.

Einbruch KSC Wildpark - Dienstag Alle Bilder

Mehr zum Thema:

Verwüstung im Wildpark - Polizei ermittelt