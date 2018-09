Kurz vor Ende der Transferperiode am heutigen Freitag muss der Karlsruher SC noch einen Abgang verkraften. Eigengewächs Florent Muslija verlässt die Badener in Richtung Bundesliga und zu Hannover 96. Dort unterschrieb der 20-Jährige einen Vertrag bis 2022.

Muslija spielte seit seinem neunten Lebensjahr beim KSC. Nun macht er den großen Schritt ins Oberhaus. Nach Informationen der "Badische Neuste Nachrichten" zahlt Hannover rund zwei Millionen Euro Ablöse. In der aktuellen Saison absolvierte der Mittelfeldspieler sechs Partien für den KSC in der Liga und im DFB-Pokal (gegen Hannover), dabei erzielte er einen Treffer.

"Ich bin natürlich überglücklich. Der Wechsel zu Hannover 96 ist für mich ein großer nächster Schritt. Nicht nur durch das DFB-Pokalspiel weiß ich, dass die Mannschaft viel Qualität besitzt. Ich möchte mich weiterentwickeln und mir die Möglichkeit erarbeiten, Bundesliga-Luft zu schnuppern", wird Muslija nach der Vertragsunterschrift von seinem neuen Klub zitiert.

KSC bestätigt: Wirtschaftliche Aspekte ausschlaggebend

Auch der KSC veröffentlichte auf seiner eigenen Seite eine entsprechende Meldung. Dort wird Sportdirektor Oliver Kreuzer mit den Worten zitiert: "Florent war für uns schon in seinem noch jungen Alter ein eminent wichtiger Spieler. Er hat seine komplette Jugend ab der U10 im KSC-Talentteam verbracht und ist ein weiteres exzellentes Beispiel für unsere hervorragende Nachwuchsarbeit."

Kreuzer weiter: "Neben der sportlichen Beurteilung sind wir aber auch in der Pflicht, die wirtschaftlichen Aspekte für den Verein verantwortlich zu beurteilen, die hier am Ende ausschlaggebend waren. Wir wünschen Florent alles erdenklich Gute bei seiner neuen Aufgabe in Hannover."