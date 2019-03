Der Titelverteidiger ist wieder im Endspiel, der Karlsruher SC hat sein Ticket am Mittwochabend mit einem 4:0 (2:0)-Erfolg über Verbandsliga-Spitzenreiter VfB Gartenstadt gelöst. Saliou Sané trug sich gleich doppelt in die Torschützenliste ein.

Neben Doppeltorschütze Sane, der in der 21. Spielminute und 75. Spielminute zuschlug, waren auch Christoph Kobald (19.) und Kyoung-Rok Choi (72.) erfolgreich. Aufgrund des deutlichen Rückstands war der Frust bei Gartenstadt gewaltig, was aber zur Folge hatte, dass der Verbandsligist die Partie in Unterzahl beendete: Fabio Hechler sah nach einer Tätlichkeit die rote Karte.

Gegner im Endspiel wird der SV Waldhof Mannheim sein. Dieser setzte sich am Mittwoch gegen den FC Nöttingen mit 1:0 durch.

Aufstellung Karlsruher SC: Schragl - Kircher, Kobald, Stoll, Sverko - Camoglu (78. Stroh-Engel), Groiß (73. Möbius), Hanek, Lorenz (60. Röser) - Choi, Sané (78. Batmaz).