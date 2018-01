14.01.2018 09:58 Karlsruhe KSC zurück aus Spanien: Nach dem Trainingslager ist vor dem ersten Pflichtspiel

Der Karlsruher SC ist zurück in der Heimat. Am Sonntag haben die Spieler etwas Zeit, um sich vom einwöchigen Trainingslager zu erholen. Ab Montag beginnt dann der Vorbereitungs-Endspurt auf das erste Pflichtspiel am Samstag, 20. Januar, daheim gegen Unterhaching.