KSC zieht souverän in nächste Pokal-Runde und siegt deutlich in Osterburken

Der Karlsruher SC hat seine Pflichtaufgabe gemeistert und ist souverän in die vierte Runde des badischen Verbandspokals eingezogen. Am Dienstagabend gab es bei Landesligist SV Osterburken einen 9:1 (8:0)-Erfolg.

Die Sommerhitze konnte die Profis nicht stoppen, der Gegner ebenso wenig. Schon zur Halbzeitpause hatte der KSC für ganz klare Verhältnisse gesorgt. Marc Lorenz eröffente in der sechsten Spielminute den Torreigen. Saliou Sane und Kyoung-Rok Choi glänzten jeweils mit drei Treffern, Burak Camoglu schraubte den Spielstand kurz vor der Halbzeitpause auf 8:0.

Nach dem Seitenwechsel nahm der Drittligst, bei dem zahlreiche Akteure aus der zweiten Reihe zum Einsatz kamen, vor 1.200 Zuschauern merklich an Tempo heraus. So dauerte es letztlich bis zur 79. Spielminute, ehe Anton Fink an seinem 31. Geburtstag per Elfmeter auf 9:0 stellte.

Kurz darauf musste der KSC allerdings auch einen Gegentreffer hinnehmen, In der 81.Spielminute fiel das 1:9 für die Gastgeber durch Tim Siegfried.