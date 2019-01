Im ersten Testspiel derWintervorbereitung hat der Karlsruher SC einige Schwächen offenbart. Am dritten Tag im Trainingslager in Spanien unterlagen die Badener dem Zweitligisten 1. FC Magdeburg mit 0:3 (0:0).

Lange Zeit überzeugten die Badener gegen Magdeburg mit einem couragierten und engagierten Auftritt. In der Schlussviertelstunde gingen dem KSC dann aber die Kräfte aus. Das bestrafte Magdeburg und schlug durch Manfred Osei Kwadwo (78. Spielminute), Björn Rother (84.) und Steven Lewerenz (87.) noch dreifach zu.

Das Statement unseres Trainers Alois #Schwartz: „Wir hatten einige gute Möglichkeiten und haben dann durch einige Fehler und Ungenauigkeiten die Treffer bekommen. Eigentlich haben wir uns die Tore selbst reingeschossen." #KSCFCM #kscoleole #nurderksc — Karlsruher SC e.V. (@KarlsruherSC) 11. Januar 2019

Für den KSC steht bereits am Samstag (12 Uhr) die nächste Testpartie an. Dann heißt der Gegner Feyenoord Rotterdam aus den Niederlanden.

KSC im Trainingslager Alle Bilder

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff (62. Müller) - Thiede (46. Kircher), Gordon (46. Pisot), Kobald, Sverko (46. Roßbach) - Sararer (46. Camoglu), Hanek (46. Möbius), Wanitzek (71. Stroh-Engel), Lorenz (46. Röser) - Choi (46. Sané), Pourié (46. Fink).

Der KSC befindet sich vom 9. bis 16. Januar im Winter-Trainingslager in Marbella/Spanien und bereitet sich dort auf die verbleibenden 18 Rückrunden-Duelle vor. Ebenfalls wurden drei Testspiele für diesen Zeitraum vereinbart: Am 11. Januar gegen Zweitligist 1. FC Magdeburg, am 12. Januar gegen Feyenoord Rotterdam und am 15. Januar gegen den FC Winterthur. Nach der Rückkehr gibt es einen weiteren Test am 19. Januar im heimischen Wildparkstadion (Anpfiff 14 Uhr) gegen Jeunesse Esch aus Luxemburg. Das erste Ligaspiel 2019 findet am 27. Januar beim FSV Zwickau statt.