Der Karlsruher SC steht nach 24 Spieltagen bei 24 Punkten. Für einen vermeintlich sicheren Klassenerhalt muss er aber noch 16 Zähler zusätzlich holen - und das in nur noch zehn verbleibenden Spieltagen. Kann diese Rechnung aufgehen?

40 Punkte - würde der KSC diese Anzahl in den letzten zehn Spielen tatsächlich noch aufholen, dann könnte es mit dem Klassenerhalt gar nicht so schlecht aussehen, denn: Dann hätten die Blau-Weißen die Marke geknackt, die in der 2. Bundesliga in den vergangenen Jahren immer für den Ligaverbleib gereicht haben.

Insgesamt könnten die Karlsruher - zusätzlich zu ihren jetzigen 24 Punkten - aber sogar noch mehr als 16 Zähler holen, nämlich 30. Dafür müssten sie allerdings jedes der zehn noch ausstehenden Spiele gewinnen und jeweils drei Punkte holen.

Als Heimspiele stehen dabei noch an:

Darmstadt

Bochum

St. Pauli

Stuttgart

Bielefeld.

Auswärts treten die Badener noch an in:

Heidenheim

Hannover

Aue

Regensburg

Fürth

Ein Punkt im Schnitt für den KSC - reicht das?

Um im Rennen um den Ligaverbleib mit der Konkurrenz mithalten zu können, muss die Eichner-Elf aber noch einen Zahn zulegen. Der Grund: Im Schnitt holten die Blau-Weißen bisher einen Punkt pro Spiel. Bei dieser Bilanz stünden am Ende der Runde aber nur 34 Zähler auf dem Konto des KSC.

In den vergangenen zehn Jahren hat diese Punktzahl lediglich dreimal für den sicheren Klassenerhalt in der zweiten Liga gereicht. Die Devise muss daher nun lauten: Siege einfahren!

Bochum-Match könnte Schlüsselspiel werden

Zu einem Schlüsselspiel könnte dabei das übernächste Heimspiel (Freitag, 20. März, 18.30 Uhr) gegen den VfL Bochum werden: Der Ruhrpottklub steht derzeit nur drei Punkte vor dem KSC auf Rang 15.