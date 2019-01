Der Karlsruher SC hat zum Abschluss des Trainingslagers in Spanien einen Testspiel-Erfolg eingefahren. Gegen den Schweizer Zweitligisten FC Winterthur hieß es am Ende 3:1 für die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz.

Der KSC führte nach einer Viertelstunde bereits 2:0 nachdem Marvin Pourié doppelt getroffen hatte (11. Spielminute, 15.). Im zweiten Durchgang legte dann Marvin Wanitzek das 3:0 nach (69.). In der Schlussphase kamen die Schweizer durch Roberto Alves nur noch zum Anschlusstreffer (78.).

Am Mittwochvormittag macht sich der KSC auf die Heimreise nach Deutschland. Am Samstag steht dann das abschließende Testspiel gegen Jeunesse Esch aus Luxemburg im Wildpark (Sa. 14 Uhr) auf dem Plan. Das erste Ligaspiel wird am 27. Januar beim FSV Zwickau (13 Uhr) angepfiffen.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff (60. Schragl) - Thiede (71. Kircher), Gordon, Pisot (46. Kobald), Roßbach (71. Sverko) - Camoglu (60. Möbius), Wanitzek (71. Hanek), Stiefler (46. Choi), Lorenz (46. Röser) - Pourié (60. Sararer), Fink (60. Sané).