Es war der erste Härtetest für den Karlsruher SC, doch auch gegen Regionalliga-Aufsteiger FK Pirmasens hielten sich die Badener schadlos. Am Samstag gab es in Bellheim einen 4:1 (3:0)-Erfolg.

Die Startformation der Badener an diesem Samstagvormittag hätte durchaus das Potenzial, auch am ersten Spieltag in drei Wochen zu spielen. Dabei setzte Cheftrainer Alois Schwartz mit Marvin Pourie und Saliou Sané auch auf zwei Stürmer gegen den Regionalligisten. Der Neuzugang aus Großaspach war es dann auch, der nach einer Viertelstunde mit einem satten Schuss in den Torwinkel das 1:0 erzielte.

Knapp drei Minuten später legte Pourie das 2:0 nach (18.). Nach einer halben Stunde hatte Marc Lorenz einen weiteren Treffer auf dem Fuß, scheiterte aber am Pirmasenser Torwart. In der 36. Minute war es dann aber soweit; dieses Mal ließ sich Sané die Chance nicht nehmen und erhöhte auf 3:0.

Muslija verschießt Elfmeter

Die zweite Halbzeit begann dann gleich einmal mit einem Straßstoß für den KSC – allerdings ohne Erfolg. Florent Muslija setzte den Ball an den Pfosten, nachdem zuvor Marvin Wanitzek gefoult worden war. Die zweite Spielhälfte vor 525 Zuschauern war von zahlreichen Spielerwechseln durchzogen, weitere offensive Höhepunkte gab es so kaum.

Erst in der 77. Spielminute traf Burak Camoglu nach Vorarbeit von Dominik Stroh-Engel zum 4:0. Allerdings musste auch Sven Müller einmal hinter sich greifen, als Pirmasens zehn Minute vor dem Ende das 1:4 gelang. Torschütze war Yasin Özcelik.

Erst Familientag, dann ab ins Trainingslager

Für den KSC geht es am morgigen Sonntag, 8. Juli, mit dem traditionellen Familientag von 11 bis 17 Uhr im Wildparkstadion weiter. Am Montag reisen die Profis dann ins Trainingslager nach Österreich.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff (46. Müller) – Roßbach (46. Kircher), Pisot (60. Stoll), Gordon (46. Jansen), Thiede – Bülow (60. Hanek), Wanitzek (77. Muslija) – Lorenz (46. Camoglu), Muslija (60. Stroh-Engel – Pourie (46 Fink), Sané (46. Batmaz).