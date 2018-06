KSC kommt auch in Östringen ins Rollen

Auch das zweite Testspiel gestaltete der Karlsruher SC erfolgreich. Bei Landesligist FC Östringen gewann die Mannschaft von Cheftrainer Alois Schwartz nach einigen Anlaufschwierigkeiten mit 7:0 (1:0).

Ganz zufrieden konnte Schwartz dementsprechend nicht sein. Denn im ersten Durchgang erzielte lediglich Martin Stoll einen Treffer (34. Spielminute). Nach dem Seitenwechsel drehten die Drittliga-Profis dann aber auf: Marc Lorenz traf gleich dreifach (57., 71., 77.), dazu waren Saliou Sané (68.), Daniel Gordon (81.) und Burak Camoglu erfolgreich (82.).

Eine kleine Schrecksekunde erlebte Neuzugang Martin Röser, der sich nach rund einer halben Stunde am Oberschenkel verletzte. "Er hat ein Ziehen im Oberschenkel gespürt. Da müssen wir jetzt die Untersuchungen abwarten", so Schwartz. Gute Neigkeiten gibt es unterdessen von Marcel Mehlem, der am Donnerstag wieder trainieren konnte. Ein Einsatz wäre aber noch zu früh gekommen.

Spieler haben schwere Beine

Doch auch so gab Schwartz am Abend 21 Akteuren Einsatzzeit, Marin Sverko durfte sogar über 90 Minuten ran. "Wir wollen alle ins Laufen bekommen. Da passt es, wenn sie nicht zu viele Minuten bekommen. Für viele reichen 45 Minuten", spricht Schwartz den Formaufbau an.

Besonders bei den Neuzugängen merkeman, dass es teilweise noch ungewohnte Trainingsabläufe gebe und diese schwere Beine hätten. Ein Problem, das sich aber sicher schon bald ändert.

Aufstellung Karlsruher SC - 1. Halbzeit: Müller, Sverko, Pisot, Stoll, Thiede, Wanitzek, Hanek, Muslija, Möbius, Röser (30. Camoglu), Pourie.

2. Halbzeit: Schragl, Roßbach, Sverko, Gordon, Kircher, Bülow, Lorenz, Choi, Fink, Camoglu, Sané