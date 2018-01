Eine deutliche Angelegenheit war das erste Testspiel des Karlsruher SC in der Wintervorbereitung. Im Rahmen des Trainingslagers in Rota/Spanien kamen die Badener zu einem 6:1 (3:0)-Erfolg gegen den einheimischen Drittligisten San Fernando CD.

Nach ein paar Problemen in der Anfangsphase fanden die Badnener schnell ins Geschehen und kamen durch Dominik Stroh-Engel nach einer Viertelstunde und Burak Camoglu (21. Spielminute, 27.) zu ersten Chancen. Doch es sollte schließlich bis zur 34. Minute dauern, ehe der Ball erstmals im Netz zappelte. Stroh-Engel traf zum 1:0 für den KSC. Nur drei Minuten später legte Camoglu nach Zuspiel von Florent Muslija das 2:0 nach. Kurz vor dem Pausenpfiff fiel dann sogar noch das dritte Tor für die Badener, wiederum durfte sich Stroh-Engel als Torschütze feiern lassen.

In der zweiten Halbzeit wechselte KSC-Cheftrainer Alois Schwartz durch, an der Spiellaune änderte sich aber nichts. Marc Lorenz stellte nach einer Stunde auf 4:0, acht Minuten später ließ er das 5:0 folgen. Dazwischen hatte Marvin Wanitzek das Spielgerät noch an die Latte gesetzt. In der 82. Minute traf schließlich Kai Luibrand zum 6:1, nachdem die Spanier zwischenzeitlich per abgefälschtem Freistoß erfolgreich waren (75.). Schöne Randerscheinung: Nach gut einer Stunde feierte Andreas Hofmann nach seiner langen Verletzungspause sein Comeback für den KSC.

Am Freitag, 12. Januar, bestreitet der KSC ein weiteres Testspiel gegen Heracles Almelo. Spielbeginn ist um 17 Uhr.