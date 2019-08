12.08.2019 20:35 Karlsruhe KSC gewinnt 2:0 gegen Hannover 96: Badener in der zweiten Halbzeit kämpferisch

Hannover 96 ist nach dem Fehlstart in der 2. Fußball-Bundesliga im DFB-Pokal gleich in der ersten Runde ausgeschieden. Das Zweitliga-Duell beim Tabellenführer Karlsruher SC verloren die Niedersachsen am Montag mit 0:2 (0:0). Der Karlsruher SC spielte sich in der zweiten Halbzeit in Führung. Das Fazit von Cheftrainer Alois Schwartz: "Wir waren heute achtsamer als im vergangenen Spiel und haben gut nach vorne gespielt."