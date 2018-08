Das Südwest-Derby des Karlsruher SC gegen den 1. FC Kaiserslautern steht am Samstag, 25. August, 14 Uhr im Fritz-Walter-Stadion auf dem Programm. Bereits am morgigen Donnerstag beginnt der Kartenvorverkauf.

Es ist gerade einmal etwas mehr als ein Jahr her, seit der KSC gegen den 1. FC Kaiserslautern gespielt hat. Damals waren beide Vereine noch in der 2. Liga. Nun stehen sie beide in der 3. Liga und treffen am Samstag, 25. August, erneut aufeinander.

Wie der KSC am Mittwoch mitteilt, beginnt am Donnerstag, 9. August um 9 Uhr, der Kartenvorverkauf für das Derby, zunächst aber nur für Dauerkarteninhaber. Die Karten gibt es zu den regulären Öffnungszeiten im Fanshop oder online im Ticketshop. Es können bis zu vier Tickets pro Person gekauft werden.

"Am Mittwoch, 15. August, 9 Uhr beginnt der freie Vorverkauf, aufgrund der geringen Distanz und der damit verbundenen Unmöglichkeit einer Postleitzahlenbegrenzung, nur im Fanshop", so der Verein weiter.