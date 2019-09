vor 3 Stunden Karlsruhe KSC beendet Niederlagenserie: Die Badener siegen 1:0-Sieg gegen den SV Sandhausen

Aufsteiger Karlsruher SC hat seine Niederlagenserie beendet und gegen den SV Sandhausen mit 1:0 (0:0) gewonnen. In einer schwachen Partie der 2. Fußball-Bundesliga traf Manuel Stiefler am Freitagabend in der 57. Minute zur Führung für die Gastgeber.