Das dritte Testspiel war erneut eine klare Angelegenheit für den Karlsruher SC. Gegen eine Hohenlohe-Auswahl von Trikotsponsor "Jako" gab es in Dünsbach einen 8:0 (5:0)-Erfolg.

Die KSC-Profis zeigten von Beginn an viel Zug zum Tor. In der elften Spielminute brachte Justin Möbius den Ball dann erstmals in den Maschen unter. Bis zum zweiten Treffer mussten sich die Badener dann bis zur 29. Minute gedulden, ehe Damian Roßbach vollsteckte.

In den letzten fünf Minuten vor der Halbzeitpause belohnten sich die Elf von Trainer Alois Schwartz dann auch richtig für ihre engagierte Spielweise: Burak Camoglu (40.), Saliou Sané (44.) und Marc Lorenz (45.) schraubten den Zwischenstand auf 5:0.

Doppelschlag von Pourié, dann doppelte Unterzahl

Kurz nach dem Seitenwechsel dann eine gute Möglichkeit für die Gastgeber in Dünsbach. Marvin Wanitzek konnte den Schuss in höchster Gefahr auf der Linie klären. Danach rollte wieder ein KSC-Angriff nach dem anderen, Marvin Pourié schlug doppelt zu (63., 69.), ehe Fink eine Viertelstunde vor dem Ende auf 8:0 stellte.

Die letzten fünf Minuten absolvierte der KSC sogar in doppelter Unterzahl, nachdem Fink und Marin Sverko angeschlagen vom Platz mussten.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff (46. Müller) - Roßbach (46. Sverko), Gordon (46. Stoll), Pisot (46. Kircher), Hanek (46. Thiede) - Bülow (46. Mehlem) - Lorenz (46. Muslija), Möbius (46. Wanitzek), Fink, Camoglu (46. Choi) - Sané (46. Pourié).