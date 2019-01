vor 18 Stunden Karlsruhe KSC-Jahresauftakt mit Nieselregen, deutlichen Worten und einem klaren Ziel

Zum Auftakt ins neue Jahr gab es Glockenschläge. Denn genau als sich die Profis des Karlsruher SC am Sonntagmorgen auf den Weg zum ersten Training des Kalenderjahres 2019 machten, ertönten in der Ferne Kirchenglocken. Der Auftakt zur Vorbereitung ist also eingeläutet, die Badener gehen mit großen Erwartungen in die Rest-Rückrunde.