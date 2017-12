vor 4 Stunden Karlsruhe KSC-Held Kurt Sommerlatt – "Der Mann mit dem Hammerschuss!"

Die Gratulanten werden am ersten Weihnachtsfeiertag in Blankenloch Schlange stehen. Denn dann feiert eine "Legende des deutschen Fußballs" seinen 89. Geburtstag. Kurt Sommerlatt – der deutsche Pokalheld schlechthin. Sommerlatt ist einer der ganz Großen der langen Pokalgeschichte des DFB, ist Mitglied der "Hall of Fame" in Berlin. Lesen sie hier Teil eins der großen ka-news-Story zum Jubiläum.