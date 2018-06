Mit 3:0 (1:0) besiegten die Frauen des Karlsruher SC den TSV Amicitia Viernheim im Endspiel um den badischen Verbandspokal.

Vor 250 Zuschauern auf der Anlage des FV Grünwinkel fand die Neuauflage des Finals von 2016 statt. Die Gewinner heißen erneut KSC und wieder war der Sieg verdient. Laura Bertsch sorgte in der 32. Minute für die 1:0 Führung per Strafstoß. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Melissa Zweigner auf 2:0 (56. Minute), Fabien Eichler sorgte in der 81. Minute für den 3:0 Endstand.

Viernheim hatte in der ersten Halbzeit noch einige Chancen, insbesondere nach Standards, in der zweiten Hälfte konnten sie nicht mehr viel entgegensetzen.

DFB-Pokal ist ein absolutes Highlight

Die KSC-Frauen erhielten für den Sieg Goldmedaillen, den Pokal, einen Scheck über 500 Euro sowie einen Gutschein für ein Trainingswochenende in der Sportschule Schöneck im Wert von 2.000 Euro. Dazu steht der KSC in der ersten Runde des DFB-Pokals 2018/19.

Torschützin Laura Bertsch war dementsprechend glücklich: "Der Pokalsieg ist ein sehr schönes Erlebnis, vor allem weil es mit dem Aufstieg nicht geklappt hat. Im DFB-Pokal zu spielen ist ein absolutes Highlight und ein perfekter Einstieg in die nächste Saison."