vor 8 Stunden Hamburg HSV mit Jatta nach Karlsruhe: Für die Spieler des KSC "spielt das keine Rolle"

Mit Bakéry Jatta, aber ohne Kapitän Aaron Hunt wird der Hamburger SV das Top-Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga beim Karlsruher SC bestreiten. Das gab Trainer Dieter Hecking am Freitag auf der Pressekonferenz für das Gastspiel am Sonntag (13.30 Uhr) bekannt. Jatta werde dabei sein, sagte Hecking über den Gambier, bei dem es Zweifel an der Identität geben soll. Der KSC erwägt deswegen, sich den Protesten des 1. FC Nürnberg und VfL Bochum anzuschließen, sollte Jatta zum Einsatz kommen. Der Stürmer ist allerdings im Besitz eines gültigen Passes und hat auch eine offizielle Spielerlaubnis.