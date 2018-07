Ungewöhnlich früh vor der Saison, aber dennoch ein großer Zuschauermagnet: Der Familientag des Karlsruher SC lockte am Sonntag insgesamt 16.000 Besucher auf dem Gelände des Wildparkstadions.

Eigentlich findet das Fanfest immer eine Woche vor dem offiziellen Saisonstart. Doch da an dem damit vorgesehenen Termin am 22. Juli zeitgleich "Das Fest" steigt, wich der KSC aus. Eine gute Entscheidung, denn so nutzten viele Fans die Gelegenheit, um einen ersten Blick auf den neuen Kader zu werfen und sich gemeinsam auf die Saison einzustimmen.

Höhepunkt wie in jedem Jahr war so auch wieder die Mannschaftspräsentation vor der Haupttribüne im Stadion. Wie jedesJahr ein beeindruckender Moment. So sah es auch Neuzugang Saliou Sané: "Diesen Empfang, wie man ihn hier bekommt, erlebt man nicht alle Tage." Auch Kyoung-Rok Choi war überwältigt, machte zugleich aber auch deutlich, warum er zum KSC gekommen ist: "Mein Ziel ist aufsteigen."

Nach der Vorstellung ging es für die Mannschaft von Cheftrainer Alois Schwartz weiter zur Autogrammstunde. Während die einen hier geduldig anstanden, um eine Unterschrift ihrer Lieblinge zu bekommen, konnten die anderen Zuschauer ein großes Aktionsangebot rund um das Stadion erleben, bei dem sich die KSC-abteilungen und Partner des Verein präsentierten.