Feiern im Sonderzug und beim Training: Wie die Fans der Partie Dresden vs. KSC entgegenfiebern

Der Karlsruher SC reist zu Beginn des neuen Pflichtspieljahres zu Dynamo Dresden. In der sächsischen Landeshauptstadt geht es um wichtige drei Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Entsprechend heiß sind die Fans beider Vereine auf die anstehende Begegnung - das verrät zumindest ein Blick in die sozialen Netzwerke. ka-news.de hat sich für euch durchgeklickt.

Heute Abend haben alle KSC-Fans einen Grund zur Freude: Endlich wieder Fußball! Zum Auftakt in das Pflichtspieljahr 2020 steht gleich ein wichtiges Spiel in Dresden an. Der Tabellenletzte Dynamo steht aktuell sieben Punkte hinter Platz 15, den aktuell die Badener bekleiden.

Die Fans von Dynamo Dresden haben beim Abschlusstraining ihrer Mannschaft die Bedeutung der Partie noch einmal deutlich gemacht. Rund 2.500 Fans stimmten sich auf das Spiel am Mittwochabend (Anpfiff 20.30 Uhr) ein.

Auch die Fans des Karlsruher SC mobilisieren die Massen für das Auswärtsspiel in Elbflorenz. Die Supporters organisierten einen eigenen Sonderzug, der in Richtung Sachsen rollt. Insgesamt werden rund 900 Anhänger der Blau-Weißen den Gästeblock des Rudolf-Harbig-Stadions bevölkern.

Dort wartet eine besondere Atmosphäre: "Wir müssen verstehen, dass wir so ein Spiel auch genießen können. Wir dürfen uns nicht zu viel Druck machen", so Neuzugang Jérôme Gondorf.

Die Statistik spricht für die Schwartz-Elf. Die Hälfte aller Duelle mit Dresden konnte der KSC für sich entscheiden.

Wer nicht live vor Ort dabei ist, hat die Möglichkeit sich das Spiel mit Gleichgesinnten in einem der beiden offiziellen Fan-Treffs in der Karlsruher Innenstadt anzuschauen.

Im Hinspiel behielt der KSC die Oberhand und konnte einen 4:2-Sieg einfahren. Gegen dieses Ergebnis hätten die Fans der Blau-Weißen mit Sicherheit dieses Mal auch nichts einzuwenden.