Unruhe auf dem Platz, Unruhe neben dem Platz. Der Karlsruher SC und seine Fans haben es in den letzten Tagen nicht leicht gehabt. Und weil gerade den Anhängern des Vereins die Zukunft sehr am Herzen liegt, gibt es nun die erste Zukunftswerkstatt. In einem Workshop sollen Ideen aus der Sicht der Fans erarbeitet und gesammelt werden.

"Wie stellst du dir die Zukunft deines KSC vor?" Unter diesem Motto gibt es am Sonntag, 9. September ab 10 Uhr, den 1. Zukunftsworkshop, den die Supporters Karlsruhe ins Leben gerufen haben. "Schon seit einigen Monaten haben wir an der Idee eines solchen Workshops gearbeitet, mit dem Ziel ein Konzept zu erstellen aus Sicht derjenigen, die den Verein in der Vergangenheit getragen haben und das auch in Zukunft tun werden", heißt es in der Einladung der Supporters.

Themen des Workshops sind mögliche Modelle der Finanzierung des KSC, wie sich der Verein im Sport aufstellen und organisieren soll, die Zusammenarbeit mit Fans und Gesellschaft aber auch Kommunikation und Außendarstellung. Damit wollen die Fans zeigen, dass ihnen der KSC "nicht egal ist".

Wer noch an der 1. Zukunftswerkstatt KSC teilnehmen will, muss sich sputen, die Plätze sind begrenzt. Los geht es am Sonntag um 10 Uhr im Carl-Benz-Saal in der Europahalle. Hier geht es zur Anmeldung: www.supporters-karlsruhe.de

ka-news wird vor Ort sein und im Nachgang von dem Workshop berichten.