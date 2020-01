Der KSC hat sein erstes Testspiel im spanischen Trainingslager gewonnen. Gegen den schweizerischen Zweitligisten FC Lausanne-Sport gewannen die Blau-Weißen mit 1:0. Das entscheidende Tor resultierte aus einem Eigentor der Schweizer.

Das Spiel wurde im Stadion am Affenfelsen in La Linea ausgetragen, rund 40 Kilometer vom Mannschaftshotel des KSC in Estepona entfernt. Cheftrainer Alois Schwartz wechselte munter durch und ließ insgesamt 18 Spieler auflaufen, darunter die beiden Jugendspieler Jannis Rabold und David Trivunic.

Während der Vorbereitung folgen noch drei weitere Spiele, zwei davon unter der spanischen Sonne. Am Freitag, 17. Januar, 16 Uhr, trifft die Schwartz-Elf auf den Regionalligisten Rot-Weiß Essen. Zum Abschluss des Trainingslagers misst sich der KSC mit dem rumänischen Vertreter Fotbal Club Sporting Bukarest.

Sobald der Tross wieder in Deutschland ist, folgt die Generalprobe am Dienstag, 21. Januar, 14 Uhr gegen den Drittligisten FC Ingolstadt. Erstmals um wichtige Punkte gegen den Abstieg geht es dann am Mittwoch, 29. Januar, 20.30 Uhr, beim Gastspiel in Dresden.