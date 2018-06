Das erste Highlight der Saison 2018/19 steht fest. Der Karlsruher SC trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Bundesligist Hannover 96.

Als Drittligist war der KSC bei der Auslosung am Freitagabend in Dortmund im Amateurtopf vertreten, wodurch ihm Heimrecht garantiert war. Die Begegnung im Karlsruher Wildparkstadion findet am Wochenende 17. bis 20. August statt, eine genaue Terminierung erfolgt noch.

Neben dem KSC, der sich als Tabellendritter der 3. Liga qualifizierte, ist in der ersten Runde auch der CfR Pforzheim dabei, der sein Ticket durch den Finaleinzug in den Verbandspokal löste. Auf den Oberligisten wartet ein Kräftemessen mit Bayer Leverkusen.