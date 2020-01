Der Karlsruher SC hat bei seiner Generalprobe am Dienstag einen 4:0-Auswärtssieg beim FC Ingolstadt eingefahren. Bei den drei Testspielen zuvor im spanischen Trainingslager kassierte die Schwartz-Elf zwei Niederlagen gegen den rumänischen Vertreter FCSB Bukarest und den Regionalligisten Rot-Weiß Essen. Lediglich gegen den Schweizer Zweitligisten FC Lausanne-Sport gelang ein Sieg unter der spanischen Sonne.

+++ Aktualisierung 21. Januar +++

Im abschließenden Testspiel beim FC Ingolstadt gibt es für den Karlsruher SC noch mal ein Erfolgserlebnis. Bei den Schanzern siegen die Blau-Weißen mit 4:0 - dreifacher Torschütze: Philipp Hofmann. Kurz vor Schluss erzielte Marvin Wanitzek den Endstand.

Im KSC-Kader fehlte Marvin Pourié, der wohl kurz vor einem Wechsel zu Eintracht Braunschweig steht.

Am Mittwoch, 29. Januar, 20.30 Uhr, gastiert der KSC zum Auftakt in die Zweite Liga bei Dynamo Dresden.

+++ Aktualisierung 18. Januar+++

Der Karlsruher SC hat einen Tag vor seiner Heimreise das Testspiel gegen den Tabellendritten der ersten rumänischen Liga FCSB Bukarest 0:1 verloren. Mit in der Startelf war dieses Mal auch Neuzugang Jerôme Gondorf.

Die Blau-Weißen mussten das Gegentor nach einem direkt verwandelten Freistoß in der 53. Minute einkassieren.

+++ Aktualisierung 17. Januar +++

Im zweiten Testspiel im spanischen Trainingslager verloren die Blau-Weißen gegen den Viertligisten Rot-Weiß Essen mit 0:2. Erst beim Hallenturnier in Gummersbach begegneten sich beide Teams - dort bezwang die Schwartz-Elf Essen mit 3:1 im Finale.

Unter dem freien Himmel stand nun erstmals Neuzugang Jerome Gondorf für den KSC auf dem grünen Rasen - dort agierte er gemeinsam mit Alexander Groiß. Insgesamt gab es auf beiden Seiten wenige Torraumszenen. "Heute haben bei uns die Spannung und die Körpersprache gefehlt", sagte Schwartz nach dem Schlusspfiff. "Morgen wird es eine lockere Einheit geben, gegen Bukarest wollen wir dann eine Reaktion zeigen."

+++ Ursprungsmeldung 14. Januar +++

Das Spiel wurde im Stadion am Affenfelsen in La Linea ausgetragen, rund 40 Kilometer vom Mannschaftshotel des KSC in Estepona entfernt. Cheftrainer Alois Schwartz wechselte munter durch und ließ insgesamt 18 Spieler auflaufen, darunter die beiden Jugendspieler Jannis Rabold und David Trivunic.

Während der Vorbereitung folgen noch zwei weitere Spiele, eins davon unter der spanischen Sonne. Zum Abschluss des Trainingslagers misst sich der KSC mit dem rumänischen Vertreter Fotbal Club Sporting Bukarest.

Sobald der Tross wieder in Deutschland ist, folgt die Generalprobe am Dienstag, 21. Januar, 14 Uhr gegen den Drittligisten FC Ingolstadt. Erstmals um wichtige Punkte gegen den Abstieg geht es dann am Mittwoch, 29. Januar, 20.30 Uhr, beim Gastspiel in Dresden.