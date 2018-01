vor 4 Stunden Caro Reisenauer Karlsruhe "Er ist ein Torjäger": KSC-Neuzugang Pourié deutet Potenzial bereits an

Am Samstag hatten die Fans des Karlsruher SC gleich doppelt Grund zur Freude. Erst der Heimsieg gegen Werder Bremen II, am Abend wurde dann auch noch ein Neuzugang präsentiert. Den ein oder anderen Zuschauer lockte Marvin Pourié dann auch zum Trainingsplatz am Sonntagvormittag, wo er erstmals mit seinen neuen Kollegen trainierte.