Seit 2010 ist Ingo Wellenreuther Präsident des Karlsruher SC, zuletzt wurde er 2016 von den KSC-Mitgliedern ins Amt gewählt. Seither stehen neben dem Vereinspräsidenten noch Günter Pilarsky und Holger Siegmund-Schultze als Stellvertreter im Präsidium. Am morgigen Samstag sind die mehr als 8.400 Mitglieder zur jährlichen Mitgliederversammlung (MGV) eingeladen und zur Wahl des neuen Präsidenten aufgerufen. ka-news.de ist live in der Schwarzwaldhalle und berichtet über die MGV und die Wahl des neuen Präsidiums.

Jährlich grüßt die Mitgliederversammlung des KSC - und alle drei Jahre die Wahl eines neuen Vereinspräsidenten. Am morgigen Samstag ist es wieder so weit. Neben Amtsinhaber Ingo Wellenreuther, der seit nunmehr neun Jahren im Amt ist, steht sein Herausforderer Martin Müller zur Wahl des Präsidenten. Unter Tagesordnungspunkt 16 stehen die beiden Kandidaten zur Wahl, die immer für drei Jahre in das Ehrenamt gewählt werden.

Die Wahl in das höchste Amt des Vereins erfolgt schriftlich und geheim, das Präsidium wird dabei von der MGV direkt gewählt. Außerdem heißt es unter § 15, Absatz 4, wie das Trio, also Präsident und die beiden Vize-Präsidenten, gewählt werden. "Bei der Wahl der Mitglieder des Präsidiums wird jeweils einzeln über die Besetzung des Amtes als Präsident sowie als Vizepräsident geheim und schriftlich abgestimmt (Einzelwahl)", so steht es in der Satzung (siehe Download).

Und weiter: "Gewählt ist derjenige Kandidat, der die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigt. Erhält kein Kandidat die absolute Mehrheit, entscheidet in einem zweiten Wahlgang die einfache Mehrheit zwischen den beiden stimmhöchsten Kandidaten des ersten Wahlganges. Gewählt ist danach der Kandidat, der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los." Heißt also: Sollten sich die Mitglieder zum Schluss weder auf Müller, noch auf Wellenreuther einigen können, ist es "purer Zufall", wer neuer Präsident des KSC wird.

Der Live-Ticker startet ab 11.30 Uhr.

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder des Karlsruher SC, wenn sie seit mindestens vier Monaten Mitglied sind - also seit 12. Juni 2019, und sie das 18. Lebensjahr vollendet haben. Außerdem müssen sie persönlich anwesend sein, eine "Briefwahl" wie bei der Kommunalwahl gibt es bei der MGV nicht.

Dazu heißt es in der KSC-Satzung: "Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden, eine Vertretung ist ausgeschlossen." Um 11.30 Uhr geht die MGV los, Einlass ist ab 10 Uhr in die Schwarzwaldhalle am Festplatz.

Trotz der Ausgliederung der Fußballprofis, ein neues Präsidium braucht der Verein in jedem Fall. Die Aufgaben des Präsidenten und seiner beiden Stellvertreter ist klar definiert: "Das Präsidium leitet den Verein eigenverantwortlich und erfüllt alle Vereinsaufgaben, deren Erledigung satzungsgemäß nicht anderen Vereinsorganen vorbehalten ist. Es ist dabei berechtigt und verpflichtet, alle Maßnahmen zu treffen, die im Rahmen einer ordnungsgemäßen Vereinsführung unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte erforderlich sind." Außerdem muss das Präsidium jährlich einen Haushalts- und Finanzplan erstellen, die dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorzulegen sind.

