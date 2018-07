Kai Bülow wird in der kommenden Saison für seinen Heimatverein Hansa Rostock spielen. Das hat der Karlsruher SC nun offiziell bestätigt. Der Abgang hatte sich in den vergangenen Tagen schon angedeutet.

Kai Bülow verlässt den Karlsruher SC und kehrt zum FC Hansa Rostock zurück. Bei den Norddeutschen durchlief der 32-Jährige seit der E-Jugend alle Jugendmannschaften und feierte auch sein Zweitligadebüt."Die Entwicklung bei Kai kam auch für uns überraschend, aber letztlich haben wir seinem Wunsch entsprochen, noch einmal für seinen Heimatverein zu spielen", wird der KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer auf der Webseite des Vereins zitiert.

Bülow hatte bereits das Trainingslager in Österreich vorzeitig verlassen - bis dahin ohne bestimmtes Ziel, aber schon mit einem klaren Interesse von Rostock. Bülow stand beim KSC eigentlich bis 2020 unter Vertrag. In der vergangenen Saison stand Bülow in 21 Partien auf dem Platz und erzielte zwei Tore. In Rostock gibt es für Bülow ein Wiedersehen mit Ex-KSC-Keeper Dirk Orlishausen. Im Mai wurde bekannt, dass "Orle" als Torwarttrainer an die Ostsee wechselt.