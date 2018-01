Alexander Siebeck verlässt den Karlsruher SC vorerst wieder und schließt sich bis Saisonende Regionalligist FC Energie Cottbus an.

Erst im Sommer von RB Leipzig II in den Wildpark gekommen, konnte sich der 24-Jährige im Wildpark bislang nicht durchsetzen. Er kam in dieser Saison zu acht Ligaeinsätzen - vorwiegend zu Saisonbegin. Unter Alois Schwartz ist Siebeck in die Reservistenrolle zurückgefallen. In Cottbus will er sich nun Spielpraxis holen. Beim KSC besitzt Siebeck noch einen Vertrag bis 2020.