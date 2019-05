Der Karlsruher SC ist nach zwei Jahren zurück in Liga 2 - das steht seit vergangenem Samstag fest. Die mitgereisten Fans feierten ausgiebig in Münster, in Karlsruhe wurde die Mannschaft noch in der Nacht bei der Rückkehr in den Wildpark stürmisch begrüßt. Doch wie steht es um eine offizielle Aufstiegsfeier - werden die KSC-Fans ihre Mannschaft auf dem Marktplatz bejubeln dürfen wie zuletzt 2013? Stadt und KSC äußern sich am Montag gegenüber ka-news noch zurückhaltend zu aktuellen Planungen.

Seit dem vergangenen Samstag ist der Aufstieg endlich in trockenen Tüchern: Der KSC gewinnt bei Preußen Münster 4:1 und lässt sich dadurch am letzten Spieltag nicht mehr vom zweiten Platz verdrängen. Ein Spiel müssen die Blau-Weißen am kommenden Samstag (Anpfiff 13.30 Uhr) noch bestreiten: Zuhause im Wildpark in einem ausverkauften Stadion. Gespielt wird gegen den viertplatzierten Halleschen FC, danach kann die Party im Wildparkstadion steigen.

Große KSC-Party im Stadion - auch ohne Ticket

Der KSC lädt alle Fans ein, gemeinsam am Wildparkstadion nach Abpfiff zu feiern - egal ob mit oder ohne Eintrittskarte. "Natürlich werden wir die Tore zum Wildparkstadion nach der Partie für alle Fans öffnen", sagt Florian Kornprobst, Pressesprecher des Vereins, auf Nachfrage von ka-news. Wer also keine Karte mehr bekomme hat, kann dennoch im Anschluss mitfeiern.

Was genau für die Feier geplant ist, stehe aber noch nicht fest. "Die Planungen laufen aktuell noch im Detail. Wir sind noch in Gesprächen mit den Behörden", so Kornprobst. Ein Programm gibt es am Montag noch nicht.

Rathaus-Empfang steht noch nicht fest

Ebenfalls noch offen ist die Frage, ob und wie die Feierlichkeiten auch außerhalb des Stadions fortgesetzt werden. "Ob die Spieler im Rathaus empfangen werden, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest", sagt ein Sprecher der Stadt Karlsruhe gegenüber ka-news.

Auch über mögliche offizielle Aufstiegspartys in der Innenstadt hüllt sich die Stadt bisher in Schweigen. Sollte sie sich zu einer Feier entschließen, so wird die - wie bereits bei dem verpassten Aufstieg 2015 - allerdings wohl nicht auf dem Marktplatz stattfinden, da dieser zur Zeit eine Großbaustelle ist.

KSC feiert den Aufstieg auf Mallorca

Und mit einer offiziellen Feier könnten die Fans sogar noch etwas länger warten müssen: Wie die KSC-Spieler am Samstag nach dem Spiel in Münster erklärten, geht es nach dem letzten Saisonspiel erst einmal gemeinsam nach Mallorca. "Heute Nacht werden wir in Karlsruhe die Sau rauslassen", erklärte Anton Fink. "Nächste Woche geht's nach Mallorca."